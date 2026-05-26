«Были веские причины». Норрис встал на защиту McLaren после стратегического провала
Пилот McLaren Ландо Норрис встал на защиту команды после неудачной стратегии в Канаде, несмотря на то, что решение стартовать на промежуточных шинах фактически разрушило его шансы на хороший результат.
Перед стартом в Монреале над трассой прошёл лёгкий дождь, а температура воздуха заметно упала. В McLaren решили перестраховаться и выпустили на старт обоих пилотов на промежуточных шинах. Аналогичный выбор сделали лишь Audi, Cadillac и частично Williams, однако все эти команды стартовали вне первой десятки и рисковали гораздо меньшим.
После гонки Норрис признал, что команда ошиблась, но отказался критиковать McLaren:
«Наверное, уже на прогревочном круге стало понятно, что промежуточные шины – неправильный выбор. К тому моменту дождь практически прекратился. Да, первые круги были неплохими, это помогло избежать проблем на старте, и всё могло сложиться иначе, если бы позади начался хаос. Тогда наше решение выглядело бы гораздо лучше. Но в итоге это был неправильный выбор. При этом я не считаю, что проблема была в плохом принятии решений. У нас были вполне веские причины поступить именно так. Мне нравится, что мы решились попробовать что-то нестандартное и придерживались своего решения. Иногда это не срабатывает – таков спорт. Мы принимаем это и делаем выводы».
Главное сейчас