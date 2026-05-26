Норрис встал на защиту McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис встал на защиту команды после неудачной стратегии в Канаде, несмотря на то, что решение стартовать на промежуточных шинах фактически разрушило его шансы на хороший результат.

Перед стартом в Монреале над трассой прошёл лёгкий дождь, а температура воздуха заметно упала. В McLaren решили перестраховаться и выпустили на старт обоих пилотов на промежуточных шинах. Аналогичный выбор сделали лишь Audi, Cadillac и частично Williams, однако все эти команды стартовали вне первой десятки и рисковали гораздо меньшим.

После гонки Норрис признал, что команда ошиблась, но отказался критиковать McLaren: