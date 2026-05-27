Руководитель Red Bull поддержал выступления Ферстаппена на «Нордшляйфе»

«Здорово, что он так любит автогонки»: Мекис поддержал выступления Ферстаппена на «Нордшляйфе»
Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис дал понять, что он и команда не против того, что голландский гонщик коллектива Макс Ферстаппен выступает в гонках вне Формулы 1.
«У нас была договорённость, что когда если он начнёт слишком рисковать, просто спрячьте трансляцию с бортовой камеры, чтобы мы все могли немного расслабиться. Но нет, всё было великолепно. Ему совсем немного не хватило до победы, но его скорость, безусловно, была невероятной. И он вернулся с широкой улыбкой, полный мотивации, и это главное. Когда я говорю, что он возвращается с широкой улыбкой, он действительно возвращается с широкой улыбкой. Он также широко улыбается за неделю до гонки, потому что знает, что будет участвовать в гонках совершенно другого рода. Здорово, что он так любит автогонки во всех её проявлениях, каждый его аспект. Конечно, мы немного успокаиваемся, когда гонка заканчивается, и мы знаем, что он сядет в самолет и вернётся к нам. Но в целом, это очень позитивно для спорта, для автоспорта в целом, для Макса и для команды», — заявил Лоран Мекис RacingNews365.