Братья Хэмилтоны поднялись на подиум в один день

«Доказал всем, что они ошибались». Льюис и Николас Хэмилтон поднялись на подиум в один день
Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон эмоционально поддержал своего младшего брата Николаса после исторического успеха в британском туринге BTCC.
Прошедший уик-энд стал особенным сразу для обоих братьев: Льюис занял второе место на Гран При Канады и поднялся на подиум с Ferrari, а Николас впервые в карьере выиграл зачёт Jack Sears Trophy в BTCC и поднялся на подиум британского чемпионата.
После гонки Николас не скрывал эмоций:
«Вчера я осуществил свою мечту в автоспорте – поднялся на подиум BTCC как победитель зачёта Jack Sears Trophy. В этом году моей целью было выиграть трофей – это всё, чего я когда-либо хотел. Почувствовать, каково это – подниматься по ступенькам подиума, что само по себе является для меня испытанием, и поднять кубок над головой… Это оказалось даже лучше, чем я мог представить. От мальчика в инвалидной коляске, которому говорили, что он, возможно, никогда не сможет ходить, – до человека, поднимающегося на подиум BTCC. Я работал ради этого момента всю свою жизнь. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как я решил выбраться из инвалидной коляски и попытаться стать гонщиком. Этот момент значит для меня больше, чем я способен объяснить словами». Хэмилтон-старший опубликовал трогательное поздравление в соцсетях: «Я не могу описать, насколько горжусь своим братом. Видеть страсть и эмоции на его лице, когда он стоял на своём первом подиуме, было невероятно. То, что мы оба оказались на подиуме в один и тот же день, – это нечто особенное. Я позвонил ему сразу после финиша гонки. Автоспорт не создан как инклюзивная среда. Для людей с инвалидностью практически нет доступа и почти нет систем поддержки, которые помогли бы уравнять возможности. Многие даже не задумываются об этом. Несмотря на все барьеры и людей, которые говорили ему, что это невозможно, он никогда не останавливался. Он боролся. Он адаптировался. Он доказал всем, что они ошибались. Для меня он всегда будет младшим братом, но я невероятно горжусь тем лидером, спортсменом и человеком, которым он стал. Он вдохновляет меня не меньше, чем всех остальных, кто следит за его историей. Как бы тяжело ни было, он никогда не сдавался. То, чего он добился, – огромное достижение. Я так счастлив за него. Люблю тебя, брат. Продолжай идти вперёд».
