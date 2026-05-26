Экс-пилот "Ф-1": перед Вольффом стоит почти невыполнимая задача

Бывший гонщик Йерун Блекемолен выступал во многих гоночных сериях, в колонке для formule1.nl он рассуждал о непростой задаче, которую предстоит решить руководителю команды Mercedes Тото Вольффу…

Йерун Блекемолен: «Лучшим моментом в Канаде в воскресенье вечером, пожалуй, стала церемония награждения после гонки. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, два чемпиона разных поколений, вместе завоевавшие одиннадцать мировых титулов. А между ними — Кими Антонелли, победитель Гран При Канады. Что он чувствовал, стоя среди своих кумиров?

Для меня лично решающим моментом гонки стала внутренняя борьба между напарниками по Mercedes Джорджем Расселом и Кими Антонелли. Мне нравится наблюдать за Антонелли в действии. Конечно, Расселлу было обидно, что его машина сломалась, когда он лидировал в гонке. Вечером он сказал, что ему трижды не повезло за последние пять гонок. Думаю, это преувеличение. Конечно, не всё было на его стороне, но и не всё было против него.

В субботу они уже столкнулись в спринте, когда Расселл «захлопнул калитку» перед Антонелли. Мне понравилось, что Антонелли пытался атаковать, чего многие гонщики в его ситуации не осмелились бы сделать. Я вижу в нем потенциального чемпиона мира.

В прошлом году много говорили о «правилах папайи» в McLaren, теперь такие правила нужны в Mercedes. Надеюсь, Тото Вольфф не будет слишком вмешиваться и позволит своим гонщикам бороться на трассе. Конечно, есть поговорка: если ты впереди, то ты впереди. И в данный момент впереди Антонелли.

Антонелли производит на меня впечатление искреннего и честного парня. Он садится за руль и просто делает свою работу. Я думаю, это замечательно, когда 19-летний парень использует все возможности и показывает, что хочет быть первым номером. В субботу во время спринта Тото Вольфф сделал ему замечание по радио за то, что он слишком явно выражал свое недовольство, но я считаю это хорошим знаком. Ему нужно заявлять о себе и отстаивать свою позицию. Это часть игры.

Опасность для Расселла заключается в том, что он слишком много внимания уделяет своему напарнику, а не себе. Ему нужно вернуться к основам, думать о том, как добиться максимума от себя и машины.

Перед Вольффом стоит сложная задача, почти невыполнимая, несмотря на его опыт работы с Хэмилтоном и Росбергом. Но каждая ситуация уникальна. Сейчас преимущество заключается в том, что у Mercedes самая быстрая машина. Они могут позволить себе ошибки и пока не должны выбирать первого и второго пилота.

Главная задача Вольфа — не допустить, чтобы его гонщики сталкивались, но история этого спорта говорит, что это почти невозможно. Он находится во власти двух гонщиков с раздутым самомнением и одинаковой амбицией: стать чемпионом мира. Мое чутье подсказывает, что Антонелли справится. И давайте будем честны: это был бы великолепный чемпион мира».