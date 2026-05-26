Пилот Mercedes возразил критикам нового регламента

Гонщик Mercedes Джордж Расселл не согласен с теми, кто критикует новый регламент. Он считает, что нужно всё оставить как есть…

Джордж Расселл: «Мне очень понравилась наша борьба с Кими, я считаю, что это было здорово. У меня много лет не было такой битвы. Я не видел ничего подобного со времен схватки Хэмилтона и Росберга в Бахрейне в 2014-м.

Новые машины позволяют нам так сражаться, новые моторы позволяют нам это делать. Я не понимаю, почему кто-то хочет их менять, ведь мы видели потрясающие сражения в Мельбурне, в Китае, в Канаде мы сражались с Кими в спринте и в гонке. Это стало возможным только благодаря особенностям силовых установок последнего поколения».