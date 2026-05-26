Экс‑пилота «Ф‑1» порезали во время отдыха в Таиланде

Полиция Таиланда начала расследование возможного нападения на бывшего гонщика «Формулы‑1» Мику Сало, сообщает Thailand Nation.

По данным источника, Сало получил ранение острым предметом, когда прогуливался в Бангкоке 19 мая. Он не сразу понял, что получил травму. Позже прохожий сообщил ему, что у него кровоточит нога. Сало обратился за медицинской помощью, ему наложили 28 швов.

Следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить виновных в нападении.

Сало с 1994 по 2000 год, а также в 2002‑м выступал в «Формуле‑1». На счету 59‑летнего гонщика два попадания на подиум за карьеру в «Ф‑1».