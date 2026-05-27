Ферстаппена призвали повторить путь Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Кристиан Альберс считает, что четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену стоит однажды перейти в «Феррари» и повторить путь Михаэля Шумахера.

«Если бы мне пришлось давать ему совет, я бы сказал, что ему не стоит заканчивать карьеру в Формуле-1, потому что тогда станет очень скучно. Ему придётся внезапно начать заниматься чем-то другим — сериями, где не так уж много гонок. Я снова попрошу его об этом в Монако. Пусть он просто проведёт ещё один год в «Ред Булл». А потом в 2028-м… Знаете, я вообще не из тех, кто обычно говорит подобные вещи. Но я был бы очень признателен, если бы он просто перешёл в «Феррари»в 2028 году. Надеюсь поговорить с ним в Монако и снова его об этом попрошу. Думаю, ему стоит принять такой вызов, как это сделал Михаэль Шумахер. Потому что, как мне кажется, он уже достиг такого масштаба. Я действительно верю, что он способен сделать эту разницу [в «Феррари»]», — сказал приводит слова Альберса издание GPblog.