Гонщик Mercedes установил исторический рекорд "Ф-1"

Выиграв Гран При Канады сезона 2026 года, гонщик заводской команды Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли установил исторический рекорд Формулы 1 с достижением, которого до итальянца не добивался никто.

Юный пилот свои первые четыре в карьере победы в Формуле 1 одержал подряд, а такого не удавалось до него никому за всю более чем 75-летнюю историю чемпионата мира. Антонелли выиграл Гран При Китая в Шанхае, стал сильнейшим на Гран При Японии на «Сузуке», затем победил в Гран При Майами, а потом стал первым и на Гран При Канады в Монреале.

По итогам пяти этапов Андреа Кими лидирует в личном зачёте, имея 131 балл — ближайшим соперником является британец Джордж Рассел из Mercedes-AMG, который набрал за эти же гонки 88 баллов. Кроме Антонелли именно Рассел является единственным пилотом, выигрывавшим в 2026 году — Джордж победил на Гран При Австралии, где Андреа Кими стал вторым.