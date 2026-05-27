Директор Aston Martin: ошибки, допущенные в Канаде, не должны повторяться

Во время гоночного уик-энда в Канаде команда Aston Martin получила два денежных штрафа – за то, что механик выпустил на пит-лейн Фернандо Алонсо под колёса Франко Колапинто, а второй – за выпуск на трассу машины Лэнса Стролла в небезопасном состоянии. После серии ошибок гоночный директор Aston Martin Майк Крак признал, что команде нужно срочно навести порядок в базовых рабочих процессах.

Майк Крак: «Как можете представить, приятного во всём этом мало. Очевидно, что проблемы со скоростью машины и организационные ошибки никак не связаны. Машина может быть недостаточно быстрой, но это не оправдывает такие промахи.

Раньше мы работали лучше, и в будущем снова должны работать лучше, но в этот уик-энд у нас произошло несколько сбоев, которые необходимо исправить. Лэнс потерял колпак колеса, и вдобавок к это пришлось стартовать с пит-лейна в спринте.

Конечно, это не тот уровень, к которому мы стремимся, поэтому необходимо собраться и сделать всё, чтобы подобные ошибки больше не повторялись».

При этом Крак добавил, что скорость машины на канадском этапе соответствовала ожиданиям: «Если говорить только о скорости машины, то мы были примерно на том уровне, на котором и рассчитывали быть.

В начале гонки благодаря нескольким удачным решениям мы оказались на хороших позициях, и это дало надежду. В какой-то момент Фернандо занимал десятое место, а Лэнс – четырнадцатое несмотря на старт с пит-лейна, и всё выглядело довольно неплохо. Но реальность в Формуле 1 быстро напоминает, на каких позициях мы на самом деле находимся. Обычно в Формуле 1 финишируешь примерно там, где и заслуживаешь, если только гонка не превращается в полный хаос.

Когда начались сходы, мы продолжили бороться, потому что в Канаде никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Но после этого ничего особенного больше не происходило.

Если не брать в расчёт организационные проблемы, о которых мы уже говорили, с точки зрения надёжности всё было хорошо. С силовой установкой не возникло ни одной проблемы. Мы уже проделали большой путь, но скорости машине по-прежнему не хватает».