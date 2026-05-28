Президент ФИА планирует отменить ограничение по срокам для своей должности

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем планирует избавиться от правила, ограничивающего количество сроков на данном посту.

Один человек может занимать должность президента не более 12 лет – три четырехлетних срока.

В декабре прошлого года бен Сулайема избрали во второй раз. Из-за особенностей регламента бывший раллийный гонщик был единственным кандидатом.

В Федерации подтвердили, что такое предложение будет рассмотрено в июне на заседании Генеральной ассамблеи. Решение объяснили стремлением к «последовательному подходу к срокам полномочий во всех органах ФИА» – в данный момент ограничение по срокам также касается главы антидопингового комитета и комитета по потолку расходов в «Формуле-1». Представитель Федерации не смог ответить на вопрос, почему было решено избавиться от ограничений на всех постах, а не установить их для остальных должностей.

По информации BBC, идея, вероятно, будет поддержана членами ФИА.

Лимит в три срока был установлен предшественником бен Сулайема, Жаном Тодтом. Француз заменил Макса Мосли, который возглавлял ФИА с 1993 по 2009 год.