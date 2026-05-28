Экс-руководитель Haas назвал главную звезду гран-при Канады

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер в подкасте Red Flags назвал Тото Вольффа главной звездой Гран При Канады…

Гюнтер Штайнер: «Главная звезда канадского этапа – Тото Вольфф. Знаете, почему? Потому что он позволил своим гонщикам гоняться. Он не вмешивался, ничего не говорил. Просто позволил сражаться.

Надо отдать ему должное. Находясь на такой должности, он мог бы сказать: «Эй, парни, что вы себе позволяете?» Но нет, он отпустил их, позволил самим выяснять отношения. Не сомневаюсь – порой его пугали их действия на трассе, но во-многом благодаря ему гонка получилась такой интересной. Я почти уверен, что в таком виде их борьба продолжится по крайней мере до летнего перерыва, да и потом не прекратится, а просто станет менее острой.

Я считаю, что это борьба более высокого уровня, чем между гонщиками McLaren в прошлом году. Гонщики McLaren обычно не соревновались друг с другом, а просто сталкивались в какой-то момент. Гонщики Mercedes ведут борьбу так, словно их соперник выступает за другую команду. Они сражаются так напряжённо, как обычно не бывает между напарниками. На мой взгляд, это просто отлично».