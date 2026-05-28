В Racing Bulls ответили на жалобы главы McLaren

Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн ответил на недовольство главы McLaren Зака Брауна, призывающего запретить младшие команды в Формуле 1.

© autosport.com.ru

Американский менеджер направил письмо президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, в котором выразил обеспокоенность тем, что Racing Bulls якобы наносит ущерб спортивной целостности Ф1, помогая главной команде Red Bull, и получает незаконное преимущество.

Браун обратил внимание на переходы сотрудников между командами, приведя в пример немедленное назначение Лорана Мекиса руководителем команды Red Bull Racing в июле прошлого года. Обычно при найме сотрудника от прямого конкурента действует длительный «творческий» отпуск.

Пермейн признал, что в некоторых аспектах Racing Bulls действительно получает выгоду, но подчеркнул, что на трассе они всегда строго соблюдают правила.

«Чувствуем ли мы выгоду? Безусловно, я чувствую пользу от того, что мы являемся частью семьи Red Bull и входим в корпоративную группу проектов Red Bull. Однако наши отношения с Red Bull Racing — это отношения клиента и поставщика. Мы закупаем у них некоторые элементы подвески, коробки передач и другие компоненты, которые разрешены техническим регламентом. И мы следуем этим правилам очень строго», — заявил Пермейн.

Отметив свой многолетний опыт работы в Renault/Alpine, Пермейн подчеркнул ключевое различие между работой в независимом коллективе и в команде, аффилированной с другим коллективом.