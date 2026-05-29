Директор McLaren прокомментировал слухи про уход Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на слухи о том, что Оскар Пиастри может перейти в «Ред Булл» в случае ухода из коллектива Макса Ферстаппена.

«Могу предположить, что нет ни одной команды на решётке, которая не хотела бы, чтобы Оскар и Ландо выступали за них. Моё общее мнение, не принимая во внимание контракты, таково: наша работа — создать среду, в которой наши гонщики не захотят выступать где-либо ещё или, если на то пошло, наши сотрудники или спонсоры не захотят спонсировать другую команду. Да, мы можем сказать: «Ну, у вас же есть контракт». Конечно, у нас он в любом случае есть, для протокола. Но вы не хотите удерживать кого-то только потому, что у вас есть бумажка; вы хотите, чтобы [они] говорили: «Это команда, за которую я хочу выступать, команда, в которой я хочу быть, команда, в которой я хочу быть механиком, команда, которую я хочу спонсировать». Вот чего я хочу — попытаться создать такую среду. Я думаю, что внутри «Макларена» много талантов, которые другие гоночные команды хотели бы иметь», — приводит слова Брауна The Athletic.