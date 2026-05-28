Комментатор провел параллели между нынешним Mercedes и временами Росберга

Владимир Башмаков об Антонелли и Расселле: «В «Мерседесе» так жестко не сражались со времен Хэмилтона и Росберга»
Комментатор Владимир Башмаков оценил трудности, с которыми столкнется «Мерседес» из-за плотной борьбы Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла.
«[Гран-при Канады] становится в чем-то гонкой флешбэков, потому что болельщики «Мерседеса» и, думаю, сам Тото Вольф вспомнили времена Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. С тех пор никто в «Мерседесе» так жестко не сражался – на кону лидерство в чемпионате, на кону победы в гонках. У Хэмилтона и Расселла, пожалуй, такого соперничества и близко не было в предыдущие годы. Болельщики «Мерседеса» переживают каждый за своего. Те, кто в целом болеют за команду, думаю, испытывают примерно те же эмоции, что и Тото Вольфф. Но такого жесткого сражения внутри «Мерседеса» мы еще не видели – действительно как в самые жесткие годы в сражении Росберга и Хэмилтона в 2014, 2015 и 2016 годах год. Это явно ждет нас дальше по ходу сезона. Один из способов разобраться – разводить пилотов на разную тактику. Но здесь обязательно будут споры о фаворитизме. То есть в этом году «Мерседес» оказывается в том же самом положении, в котором в прошлом сезоне оказался «Макларен». И хотя всерьез никто сейчас не выглядит реальным соперником в борьбе за титул, это был только лишь пятый этап сезона, и многое еще может перемениться», – порассуждал Башмаков.
