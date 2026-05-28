Ферстаппену предложили попробовать себя в ралли

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье предложил Максу Ферстаппену попробовать свои силы за рулём раллийной машины.

Ожье встречался с гонщиком Red Bull Racing во время марафона «24 часа Нюрбургринга», и после в социальных сетях предложил Максу взять пример с его отца Йоса, который выступает в чемпионате Бельгии по ралли. Ферстаппен в ответ спросил будет ли Себастьен его учителем, и уже в сегодня накануне этапа чемпионата мира по ралли в Японии Ожье развил эту тему.