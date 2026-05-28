Ферстаппену предложили попробовать себя в ралли

Ожье предложил Ферстаппену попробовать себя в ралли
Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье предложил Максу Ферстаппену попробовать свои силы за рулём раллийной машины.
Ожье встречался с гонщиком Red Bull Racing во время марафона «24 часа Нюрбургринга», и после в социальных сетях предложил Максу взять пример с его отца Йоса, который выступает в чемпионате Бельгии по ралли. Ферстаппен в ответ спросил будет ли Себастьен его учителем, и уже в сегодня накануне этапа чемпионата мира по ралли в Японии Ожье развил эту тему.
«Изначально это была своего рода шутка в социальных сетях, но очевидно, что Максу нравится получать новый опыт и подобные вещи, – говорит Себастьен Ожье. – В прошлом году он однажды пилотировал мою старую Fiesta, но выбор места был не лучшим – на автодроме. Я сказал Максу, что если он действительно хочет оценить раллийную машину, то нужно делать это в правильных условиях, поскольку стационарный автодром не особо подходит для ралли. Я уверен, что такого гонщика как Макс рано или поздно заинтересует ралли, поэтому почему бы и нет? Я ответил ему честно – если он захочет поучаствовать в тестах, я буду это только приветствовать».