В честь пилота McLaren назвали новый вид ископаемой осы

В честь пилота «Макларена» Оскара Пиастри учёные назвали новый вид ископаемой осы, обнаруженной в янтаре мелового периода.

Виду присвоили официальное латинское название — Gwesped piastrii. Как отмечается в научном описании, оно было выбрано в честь достижений австралийца в Формуле-1. Кроме того, авторы исследования признались, что цвет янтаря напомнил им фирменный оранжевый цвет команды «Макларен».

Окаменелость была найдена в северной части Мьянмы. Образец хранится в Нанкинском институте геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Сообщается, что длина ископаемого насекомого составляет около 2,3 мм, а возраст находки относится к среднему меловому периоду.