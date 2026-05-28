В Ford оценили сотрудничество с Red Bull

В Канаде Макс Ферстаппен впервые в сезоне поднялся на подиум и, тем самым, принёс первый подиум мотористам Ford после возвращения в Формулу 1. Руководитель Ford Performance Motorsport Марк Рашбрук доволен тем, как складывается сотрудничество с Red Bull.

Марк Рашбрук: «Подиум Макса стал первым для Red Bull Ford Powertrains, и это действительно знаковый момент для нашего сотрудничества. Приятно видеть, какую огромную работу все проделали в рамках подготовки к сезону 2026 года. Этот результат стал заслуженным подтверждением усилий как Red Bull Racing, так и Ford Racing.

Сейчас мы довольны той позиций, на которой находимся. Red Bull Racing и Red Bull Powertrains – отличные партнёры, и именно это мы понимали ещё три с половиной года назад, когда заключали контракт.

Совместная работа над совершенно новой силовой установкой в Милтон-Кинсе получилась невероятной, и я очень горжусь тем, что этот двигатель стоит на машинах Red Bull Racing и Racing Bulls. Это действительно повод для гордости для Ford Motor Company, Ford Racing и всех наших сотрудников.

Мы очень довольны сотрудничеством с Беном Ходжкинсоном, который руководит моторным подразделением, а также Лораном Мекисом и его работой с гоночной командой. Нас устраивает всё, что сейчас происходит в этом проекте.

Конечно, цель заключается в том, чтобы бороться за победы и титулы. Нам хотелось бы занимать более высокие позиции в пелотоне, но на данном этапе нас устраивает, что мы находимся в лидирующей группе, принимая во внимание потенциал, который есть у команды из Милтон-Кинса.

В 2025-м команда уже показала, на что способна, сумев вернуться в борьбу за титул. И на базе, и за её пределами все продолжают много работать, чтобы прибавлять и дальше. Именно такого подхода мы и ждали от партнёров – полной самоотдачи и стремления сделать всё возможное ради достижения вершины.

Безусловно, у нас были проблемы, и это очевидно. Но мы настроены их решать и продолжать повышать эффективность».