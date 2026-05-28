Ферстаппен высказался о гран-при Канады

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что получил большое удовольствие от борьбы по ходу Гран-при Канады, отметив, что впервые за долгое время для него гонка прошла спокойно и без серьёзных проблем.

«Да, было очень круто. Мне это очень понравилось. Думаю, когда на этой трассе держишься в пределах секунды, ситуация с энергией здесь очень тяжёлая, если находишься в этой секунде, тебе разрешено тратить чуть больше энергии. Поэтому на прямых, конечно, получаешь немного больше скорости, а на этой трассе это действительно очень эффективно. На последних кругах пытался отыграться, но в целом всё было хорошо. Мы атаковали на пределе, для меня это было просто очень приятно. Думаю, это вообще моя первая гонка, где всё прошло нормально и не случилось ничего сумасшедшего, так что это тоже приятно», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.