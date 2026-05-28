В McLaren допустили создание собственного мотора для "Ф-1"

Гнеральный директор McLaren Racing Зак Браун на фоне появившихся обсуждений о возможном изменении технического регламента на двигатели Формулы 1 заявил о вероятности создания мотора собственными силами.

«Я думаю, если предложенные правила будут финансово осуществимыми и технически подходящими, мы рассмотрим этот вариант. Тем не менее, мы очень довольны работой с Mercedes AMG High Performance Powertrains, поэтому, если нам предложат что-то, что сначала будет финансово целесообразным, мы это рассмотрим», — заявил Зак Браун F1i.

Напомним, ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем в большом интервью Forbes подтвердил своё намерение вернуть в Формулу 1 двигатели V8 и свести к минимуму электрическую составляющую.