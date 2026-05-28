В Mercedes раскрыли причину схода Расселла на гран-при Канады

В Mercedes назвали причину остановки машины и схода Джорджа Расселла на 30-м круге Гран При Канады, когда он лидировал в гонке.

Джеймс Эллисон, технический директор: «Канадский уик-энд был важен для нас – мы привезли первое крупное обновление машины и надеялись, что оно подтвердит свою эффективность. Так и произошло, но уик-энд, который в остальном был исключительно хорош с точки зрения эффективности машин, был омрачен проблемой с надёжностью на машине Джорджа.

Отказ силовой установки у Джорджа был вызван неисправностью батареи. После трети гонки произошла поломка, в итоге приведшая к сходу. После гонки мы ясно увидели, что батарея серьёзно пострадала от перегрева. Нам нужно точно выяснить причину и устранить её в ближайшие дни».