"Ф-1" нашла замену гонкам в Катаре и Абу-Даби

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали заявил о наличии резервных вариантов, если два финальных этапа 2026 года — Гран При Катара и Гран При Абу-Даби — не смогут принять гонки из-за ситуации на Ближнем Востоке.

© autosport.com.ru

«Как и в случае с COVID-19, мы должны стараться быть максимально прагматичными. Тот факт, что мы отменили гонки в Бахрейне и Джидде, объясняется тем, что мы знали о невозможности проведения соревнований в тот момент. Тем более что мы — развлекательный спорт, приносящий радость и удовольствие. Нужно ехать туда, где действительно царит такая атмосфера. Мы надеемся, что для Формулы 1, но особенно для всего мира, ситуация улучшится как можно быстрее. Организаторы в Катаре и Абу-Даби уже продают билеты, и продажи идут очень, очень хорошо. Но настанет время, когда нам придется принимать решения, потому что это не футбольный матч, где всего две команды, 22 игрока, и где легко делать замены. Для нас это логистическая сложность, затраты. Я могу подтвердить, что у нас есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств. И если две гонки в конце года не состоятся из-за того, что война еще не закончилась, у нас будут другие альтернативы», — заявил Стефано Доменикали L'Equipe.

Напомним, вооружённый конфликт на Ближнем Востоке сделал невозможным проведение апрельских гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были отменены без замены в 2026 году.