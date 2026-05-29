Руководитель Red Bull Racing призвал "Формулу-1" измениться

Мекис призвал Формулу 1 измениться, чтобы сохранить Ферстаппена
Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис дал понять, что Формуле 1 необходимо измениться, чтобы избежать ухода четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из серии.
«Я оптимистично настроен, что мы найдём правильные решения. Поэтому я оптимистично настроен, что большинство людей согласятся с необходимостью улучшения гонок Формулы 1. Потому что, когда дело доходит до того, что действительно важно для спорта, я думаю, на каком-то этапе мы всё отложим в сторону то, что, по нашему мнению, это может или не может повлиять на нашу относительную конкурентоспособность, чтобы сделать шаг в правильном направлении для спорта. Думаю, в конечном итоге мы до этого и дойдём. Я не думаю, что объём инвестиций соответствует масштабу этого вида спорта. Поэтому, я думаю, позвольте мне выразиться так: мы должны решить эту проблему раз и навсегда и не допускать, чтобы она постоянно поднималась. Мы видим фантастическую борьбу на трассе. В ней много позитивных и замечательных моментов. Думаю, есть один аспект, который мы хотим улучшить, и нам следует сделать это раз и навсегда», — заявил Лоран Мекис Motorsport.