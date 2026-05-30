Фернандо Алонсо: «Здорово, что гонщики «Ф-1» начали открывать для себя новые серии»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что его радует возросший интерес гонщиков «Формулы-1» к участию в других сериях и других соревнованиях.
«Здорово, что гонщики «Ф-1» начали открывать для себя новые возможности, новые гоночные серии, новые возможности наслаждаться гонками. «Формула-1» представляет собой лишь один процент от мирового автоспорта, и мне кажется, что людям нравятся и другие гоночные серии. Помню, когда я сам выступал в «Инди-500», то у трансляции тестов было что-то вроде двух миллионов просмотров. Люди просто смотрели, как я в одиночку ездил по кругу по овалу – и они все равно следили за сессией. Тогда в «Индикаре» выступало не больше двух европейцев, а теперь европейцы в «Индикаре» представляют 80 процентов пелотона. Так что надеюсь, что в будущем все больше людей будут ездить на «Нюрбургринг», в Ле-Ман, ну и так далее. Если топовый гонщик «Формулы-1» участвует в каком-то другом заезде, то тем самым открывает на него глаза для болельщиков. Да, «Формула-1» – это вершина автоспорта, но другие гоночные серии по своей магии не уступают «Ф-1», – рассказал Алонсо.