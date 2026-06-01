Руководитель McLaren прокомментировал слухи о своем уходе

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что не намерен покидать команду ради нового вызова, и опроверг слухи о возможном переходе в «Феррари» на высокую должность.

«Что касается меня лично, то я, безусловно, полностью предан «Макларену». Одна из вещей, которая вызывает у меня особую гордость за мой опыт работы в качестве руководителя команды, — это то, что нам удалось заполнить витрину в MTC (McLaren Technology Centre. — Прим. «Чемпионата») трофеями, и из-за этого пришлось выделить в ней новую секцию. И для меня задача совершенно ясна: в ближайшие годы нам нужно заполнить эту новую секцию витрины», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.