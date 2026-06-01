В Mercedes раскрыли новые подробности схода Расселла в Канаде

В Mercedes раскрыли новые подробности схода Расселла
После схода Джорджа Расселла в Канаде технический директор Mercedes Джеймс Эллисон говорил, что причиной стал отказ батареи. Теперь заместитель руководителя команды Брэдли Лорд сообщил больше подробностей и рассказал, что в команде не знают, почему именно отказала батарея, а на выяснение причин потребуется несколько месяцев.
«Всегда испытываешь смешанные чувства, когда знаешь, что одна машина выиграла гонку, а другая сошла с дистанции не по вине гонщика, – рассказал Брэдли Лорд в подкасте Silver Arrows Radio Show. – Очень трудно по-настоящему праздновать победу, когда упущено столько очков. В этом совершенно нет вины Джорджа. Он блестяще провёл весь уик-энд и, думаю, был бы очень достойным победителем после такого выступления, в ходе которого завоевал два поула и выиграл спринт. На входе в восьмой поворот на его машине внезапно отказала система ERS, а затем это привело к довольно серьёзным сопутствующим повреждениям. Мы вернули машину и смогли извлечь из неё модуль. С ним пришлось провести ряд специальных процедур безопасности, после чего его необходимо отправить обратно в Великобританию. Пройдёт несколько месяцев, прежде чем оборудование вернётся к нам. Нам предстоит очень тщательно изучить данные, чтобы понять, что именно пошло не так, а затем определить, как предотвратить повторение подобной проблемы на других модулях в будущем».
Эван Шорт, руководитель отдела инженеров, отвечающих за работу электрики машины на трассе, добавил, что на телеметрии не было признаков надвигающегося отказа.
«Когда мы смотрели на данные, то увидели внезапное прекращение всех тех извилистых линий на графиках, за которыми мы следим, – объяснил Шорт. – Конечно, первая мысль была, что что-то случилось с моим ноутбуком. Затем я посмотрел вокруг и понял, что данных нет вообще ни у кого. Поскольку мы обычно не следим за телевизионной трансляцией в прямом эфире, именно это стало первым признаком того, что произошло что-то необычное. И только после перевода взгляда на экран, я увидел, что машина медленно остановилась. Как сказал Брэдли, сейчас очень много специалистов тщательно изучают эти данные. Хотя само оборудование ещё не вернулось к нам, я уверен, что в данных телеметрии за секунды, предшествовавшие отказу, найдутся определённые подсказки».
