В Mercedes раскрыли новые подробности схода Расселла в Канаде

После схода Джорджа Расселла в Канаде технический директор Mercedes Джеймс Эллисон говорил, что причиной стал отказ батареи. Теперь заместитель руководителя команды Брэдли Лорд сообщил больше подробностей и рассказал, что в команде не знают, почему именно отказала батарея, а на выяснение причин потребуется несколько месяцев.

«Всегда испытываешь смешанные чувства, когда знаешь, что одна машина выиграла гонку, а другая сошла с дистанции не по вине гонщика, – рассказал Брэдли Лорд в подкасте Silver Arrows Radio Show. – Очень трудно по-настоящему праздновать победу, когда упущено столько очков. В этом совершенно нет вины Джорджа. Он блестяще провёл весь уик-энд и, думаю, был бы очень достойным победителем после такого выступления, в ходе которого завоевал два поула и выиграл спринт. На входе в восьмой поворот на его машине внезапно отказала система ERS, а затем это привело к довольно серьёзным сопутствующим повреждениям. Мы вернули машину и смогли извлечь из неё модуль. С ним пришлось провести ряд специальных процедур безопасности, после чего его необходимо отправить обратно в Великобританию. Пройдёт несколько месяцев, прежде чем оборудование вернётся к нам. Нам предстоит очень тщательно изучить данные, чтобы понять, что именно пошло не так, а затем определить, как предотвратить повторение подобной проблемы на других модулях в будущем».

Эван Шорт, руководитель отдела инженеров, отвечающих за работу электрики машины на трассе, добавил, что на телеметрии не было признаков надвигающегося отказа.