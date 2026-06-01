Ферстаппен лишился последних штрафных баллов

У Ферстаппена «сгорели» все штрафные баллы. Год назад Макс оказался на грани дисквалификации после аварии с Расселлом
Сегодня, 1 июня, «сгорают» три последних штрафных балла на счету пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Впервые за долгое время на счету нидерландца не будет штрафных очков.
Ровно год назад состоялся Гран-при Испании. Незадолго до финиша четырехкратный чемпион «Формулы-1» столкнулся с Джорджем Расселлом из «Мерседеса», получил наказание в виде лишних десяти секунд и занял десятое место. Кроме того, стюарды выписали Ферстаппену три штрафных балла.
В тот момент на счету Макса стало 11 штрафных очков, гонщик оказался в одном балле от автоматической дисквалификации на один этап.
Калинская дважды отыграла подачу на матч у Потаповой и впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Илья Малинин: «Медали не определяют человека. Я хочу изменить спорт. Хочу поднять фигурное катание на новый уровень внимания»
Павлович – о недовольстве Волковым продвижения нокаутеров в UFC: «Лучше зрелищные бои, чем на велосипеде колесить по октагону. Ты и сам не дерешься, и другим не даешь»
Калинская дважды отыграла подачу на матч у Потаповой и впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Илья Малинин: «Медали не определяют человека. Я хочу изменить спорт. Хочу поднять фигурное катание на новый уровень внимания»
Павлович – о недовольстве Волковым продвижения нокаутеров в UFC: «Лучше зрелищные бои, чем на велосипеде колесить по октагону. Ты и сам не дерешься, и другим не даешь»