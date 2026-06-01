Ферстаппен лишился последних штрафных баллов

Сегодня, 1 июня, «сгорают» три последних штрафных балла на счету пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Впервые за долгое время на счету нидерландца не будет штрафных очков.

Ровно год назад состоялся Гран-при Испании. Незадолго до финиша четырехкратный чемпион «Формулы-1» столкнулся с Джорджем Расселлом из «Мерседеса», получил наказание в виде лишних десяти секунд и занял десятое место. Кроме того, стюарды выписали Ферстаппену три штрафных балла.

В тот момент на счету Макса стало 11 штрафных очков, гонщик оказался в одном балле от автоматической дисквалификации на один этап.