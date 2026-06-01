Пилот Mercedes-AMG получил престижную спортивную награду

Итальянский гонщик заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Андреа Кими Антонелли стал обладателем престижной спортивной премии имени Лоренцо Бандини. Трофей, который традиционно вручают автогонщикам, в 2026 году достался молодому пилоту чемпионата мира.

В Имоле пилот встретился с местными властями, а затем поприветствовал собравшихся, проехав по центру города на автомобиле Mercedes-AMG GT3 Evo команды своего отца, а затем программа продолжилась в Фаэнце, где Антонелли поприветствовал фанатов на площади Пьяцца дель Пополо и встретился с мэром города. Оттуда итальянский гонщик отправился в Бризигеллу, родной город Лоренцо Бандини, где Андреа Кими тепло встретили на площади Кардуччи, а затем на площади Маркони ему была официально вручена награда.

«Для меня большая честь быть частью этого события и получить такую ​​​​особую награду. Присутствие в окружении такой поддержки и позитива, делает этот момент ещё более значимым. Это опыт, который я никогда не забуду, и я невероятно благодарна за возможность разделить его со всеми вами. Я хотел бы посвятить этот трофей своей семье, моей замечательной команде и всем присутствующим сегодня, кто поддерживал меня на протяжении всего этого пути. Ваша поддержка и вера в меня сыграли решающую роль, и я глубоко благодарен каждому из вас», — заявил Андреа Кими Антонелли во время вручения премии.

До пилота Mercedes-AMG в 2023 году трофей получил британец Ландо Норрис из McLaren, в 2022-м – датчанин Кевин Магнуссен из Haas, а в 2021-м – монегаск Шарль Леклер из Ferrari. В 2024 году премию получил британский пилот Mercedes-AMG в Формуле 1 Джордж Рассел, так что в немецком коллективе сейчас оба гонщика имеют награду.

Напомним, автоспортивная награда, названная в память о гонщике Формулы 1, погибшем на Гран При Монако-1967, присуждается каждый год. Её обладателями в своё время становились такие гонщики, как Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.