Росберг ответил, может ли Хэмилтон завоевать восьмой титул

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг признался, что до сих пор поражён карьерным долголетием своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона. По словам немца, спустя десять лет после собственного ухода из спорта он с удивлением наблюдает за тем, как британец продолжает выступать на высочайшем уровне.

В интервью High Performance Podcast Росберг сказал:

«Меня поражает, что он всё ещё выступает. Это просто безумие. Я не гоняюсь уже десять лет, а ведь мы и тогда не были молодыми парнями. А он всё ещё здесь. Всё ещё продолжает выступать. Невероятно и то, насколько стабильную жизнь он сумел построить вокруг своей карьеры. Чтобы оставаться на таком уровне столько лет, недостаточно быть просто отличным гонщиком. Нужно правильно выстроить всю свою жизнь, избегать скандалов и отвлекающих факторов. Есть бесконечное количество примеров, когда людям это не удавалось. А Льюис проделал фантастическую работу, создав прочный фундамент, который позволяет ему выступать на высочайшем уровне столь долгое время. А теперь он ещё и принял новый огромный вызов в Ferrari. Поначалу всё складывалось очень тяжело, но сейчас ситуация улучшается. С новыми правилами он выглядит намного сильнее, чем в прошлом году. Хотя ему всё ещё приходится соперничать с Шарлем Леклером, который находится на пике своих возможностей и является одним из лучших гонщиков своего поколения».

На вопрос, хотел бы он увидеть Льюиса восьмикратным чемпионом мира, Росберг ответил: