Хэмилтон и Кардашьян подтвердили свои отношения

Личная жизнь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона снова оказалась слуху у прессы и болельщиков после того, как британского гонщика вновь заметили в обществе американской звезды Ким Кардашьян.

Звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель встретилась с гонщиком заводской команды Ferrari в Нью-Йорке. В отличие от предыдущих случаев, когда снимки делали папарацци, а Хэмилтон и Кардашьян не афишировали совместное времяпрепровождение, на сей раз Ким сама выложила совместный снимок с велопрогулки на прокатных велосипедах в Нью-Йорке в свои социальные сети.

«В последнее время», — написала Ким под галереей, рассказывающей о её частной жизни и времени, проведённом с детьми, сёстрами и матерью. В посте подчеркивалось, что семья остается самой важной частью её жизни, а появление Льюиса на этих кадрах указывает, что гонщик начинает становиться частью её личной жизни.

После относительно сдержанного первого поста, выложенного около месяца назад, Кардашьян всё охотнее и чаще стала документировать свои всё более и более частые встречи с чемпионом Формулы 1. Последние снимки указывают на то, что их отношения выходят на новый уровень, что фактически стало официальным подтверждением, что Ким и Хэмилтон встречаются.

Напомним, гонщика Ferrari уже не в первый раз застают вместе с известными девушками. Ещё в статусе пилота Mercedes-AMG он неоднократно попадал в объектив папарацци с колумбийской певицей Шакирой, с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес и норвежской теннисисткой Дженни Стрэй Спетален, а в роли пилота Ferrari его видели с колумбийско-американской актрисой Софией Вергарой, британской певицей Raye и американской моделью Эшли Мур, но официально британец об отношениях ни с кем не заявлял.