Леклеру сделали особый комбинезон

Предстоящий Гран При Монако станет домашней гонкой для единственного монегаска в пелотоне Формулы 1. По этому случаю заводская команда Ferrari подготовила для Шарля Леклера особую экипировку.

© Соцсети

«Особый домашний. Представляем специальный комбинезон Шарля Леклера для Гран При Монако», — написала итальянская команда на своих страницах в социальных сетях, опубликовав несколько снимков эксклюзивной экипировки.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Монегаск получит на гонку в Монте-Карло белоснежный комбинезон с красными вставками на боках и плечах, который своим сочетанием цветов отсылает к государственному флагу Монако. В том же стиле выполнены и гоночные ботинки пилота.

Примечательно, что о новой экипировке для Льюиса Хэмилтона не сообщается. Британец на официальных фотографиях не фигурирует, но и случаев, чтобы пилоты одной команды Формулы 1 носили разные комбинезоны, в чемпионате мира давно не было.