Пилот Audi: Монако может преподнести сюрпризы

Швейцарская Sauber под разными названиями выходила на старт Гран При Монако 33 раза, но заводской команде Audi F1, созданной на её основе, это предстоит впервые, и она интенсивно готовится к этому важному событию. Как пройдёт гонка в спортивном плане, выяснится в предстоящий уик-энд, но также команда сообщила, что впервые будет принимать деловых партнёров в новой гостевой зоне, которая дебютирует именно в Монако.

Алан Макниш, гоночный директор: «На каждой гонке мы делаем очередной шаг вперёд – мы всё ещё молодая команда, и в каждой области нам предстоит очень много сделать, идёт ли речь о результатах, надёжности или рабочих процессах.

Главная цель в этот уик-энд состоит в том, чтобы постепенно набирать темп, ведь на трассе в Монако нас ждут уникальные испытания – с самого первого круга команда и гонщики должны действовать максимально уверенно.

С этой гонки начинается европейская стадия сезона, к тому же в этот уик-энд в паддоке дебютирует новая гостевая зона Audi F1. В неё вложено много труда, и мы с нетерпением ждём её открытия».

Нико Хюлкенберг: «Вероятно, уик-энд в Монако – самый знаменитый этап календаря Формулы 1. Для меня это ещё и домашняя гонка, на ней будут мои друзья и моя семья, что делает её по-настоящему особенной.

На этой трассе нас ждут уникальные испытания: с самого первого круга надо найти свой ритм, ведь она не прощает ошибок – их просто нельзя допускать. В середине пелотона развернулось очень острое соперничество, поэтому крайне важно как можно лучше выступить в квалификации.

Монако может преподнести сюрпризы, что и делает эту гонку столь особенной».

Габриэль Бортолето: «Я с хорошим настроем готовлюсь к гонке в Монако. Это одна из тех трасс, где каждому гонщику хочется добиться успеха, и этот уик-энд всегда сопровождается неповторимой атмосферой, что связано и с историей Гран При, и с теми трудностями, которые приходится преодолевать.

Пилотировать на этой трассе надо уверенно и точно – в Монако это главное, и во все дни уик-энда необходимо действовать чётко и слаженно. Поэтому наша команда сосредоточена на том, чтобы всё собрать воедино в каждой сессии и в полной мере использовать все возможности, которые могут представиться».