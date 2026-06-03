Леклер продлил контракт с Ferrari

Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер продлил контракт с итальянским коллективом. Монегаск продолжит выступать в составе Скудерии на протяжении следующих сезонов, хотя сроки нового соглашения не названы.

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В свои 28 лет пилот уже является вторым по количеству выступлений в Формуле 1 пилотом Ferrari и занимает второе место по количеству поул-позиций, уступая только Михаэлю Шумахеру. Помимо достигнутых результатов, Шарль выстроил особые отношения с командой и с болельщиками по всему миру, разделяя амбиции команды, а также чувство принадлежности и постоянное стремление к совершенствованию.