Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari
Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер продлил контракт с итальянским коллективом. Монегаск продолжит выступать в составе Скудерии на протяжении следующих сезонов, хотя сроки нового соглашения не названы.
В свои 28 лет пилот уже является вторым по количеству выступлений в Формуле 1 пилотом Ferrari и занимает второе место по количеству поул-позиций, уступая только Михаэлю Шумахеру. Помимо достигнутых результатов, Шарль выстроил особые отношения с командой и с болельщиками по всему миру, разделяя амбиции команды, а также чувство принадлежности и постоянное стремление к совершенствованию.
«Я невероятно рад продолжить этот путь со Scuderia Ferrari HP. Для меня это всегда было чем-то большим, чем просто команда. Это команда, которую я любил и частью которой мечтал стать с детства, и за все эти годы она стала для меня второй семьей. Вместе мы пережили невероятные моменты и непростые испытания, но я верю в эту команду больше, чем когда-либо, и я глубоко благодарен за то, что мы будем продолжать двигаться бок о бок к нашей общей цели — вернуть титул чемпиона мира в Маранелло. Быть пилотом Ferrari — это мечта, но это также и ответственность, которую я никогда не воспринимаю как должное. Я буду продолжать отдавать все свои силы, чтобы вернуть эту команду туда, где ей место, на самую вершину, для всех в Маранелло и, прежде всего, для болельщиков, чья страсть — это сердце этой Скудерии», — заявил Шарль Леклер.
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