Хэмилтон ответил на вопрос о новом контракте с Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал возможность продления контракта с итальянской командой.

«Начались ли обсуждения нового соглашения? Нет. До этого ещё есть время. У меня его достаточно. Сейчас я даже не думаю об этом и не веду никаких разговоров на эту тему», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

В нынешнем сезоне британец проводит свой второй год в составе «Феррари» после перехода из «Мерседеса». За прошедшие пять этапов Хэмилтон дважды поднимался на подиум.

Ранее напарник Хэмилтона Шарль Леклер подтвердил, что продолжит выступать за «Скудерию» в будущем. Официальные сроки нового соглашения монегаска не раскрывались, однако, по информации СМИ, контракт может быть рассчитан до конца 2031 года.