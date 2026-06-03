В Лондоне прошло заседание комиссии "Ф-1"

2 июня в лондонском офисе FIA под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента и генерального директора FOM Стефано Доменикали прошло второе заседание Комиссии Формулы 1 в 2026 году.

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На заседании были согласованы незначительные изменения в регламенте, касающиеся аэродинамики и кузовных элементов. Одобрено предложение об увеличении с трёх до четырёх числа дней предсезонных тестов в 2027 году.

Подтверждены изменения в правилах проведения тестов на машинах прошлых лет (Testing of Previous Cars, TPC) – ограничено проведение тестов на трассах, где в следующем году пройдёт гонка чемпионата.

Все изменения в нормативных актах должны быть утверждены Всемирным советом FIA по автоспорту.