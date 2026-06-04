Ферстаппен не ждет чудес от машины Red Bull на гран-при Монако

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не ждёт чудес от машины Red Bull Racing на Гран-при Монако. По словам нидерландца, у RB22 слишком много проблем, чтобы он мог рассчитывать на хорошее выступление.

«Я не знаю, как машина будет вести себя на этой трассе. В Монте-Карло всегда возможны сюрпризы, но если смотреть реалистично: на низких скоростях наша машина ведёт себя нормально, но здесь нужно хорошо справляться с кочками и поребриками, а у нас с этим проблемы. Нам нужно больше сцепления, больше мощности, чтобы шины работали в оптимальном диапазоне. Надо прибавить во всём. В Монреале нам не хватало скорости на прямых, а в поворотах, при проезде кочек — мы тоже были не лучшими. Посмотрим. Квалификация в Монако — это ключевой момент уик-энда, именно там нужно показать результат», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции перед началом уик-энда.