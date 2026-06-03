Зырянов отреагировал на слухи об интересе иностранных клубов к игроку «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил, что к бразильскому защитнику Нино есть интерес от других команд.

— Говорили, что к защитнику Нино клубы из Бразилии и Испании испытывают большой интерес. Есть ли какие-то переговоры и какая позиция у команды насчёт игрока?

— Судя по слухам, их много с прошлого года. Если читать все слухи, то Нино уже продали несколько раз и снова купили. Им интересуются, но мы это не комментируем. Если придут люди с предложением, тогда будем разговаривать, — заявил Зырянов в интервью корреспонденту «Совспорта» Ивану Пермякову.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Палмейрас».