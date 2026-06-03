Три команды интересуются услугами пилота Williams

Контракт Алекса Элбона с Williams истекает в конце 2026 года. Стороны пока ничего не говорят о возможном продлении, но учитывая форму британской команды в нынешнем сезоне, не станет сюрпризом, если тайский гонщик продолжит карьеру в другом коллективе.

По информации Racingnews365, услугами Элбона интересуются, по меньшей мере, три команды. У менеджеров гонщика состоялись первые переговоры с представителями Alpine, Audi и Aston Martin.

Издание подчёркивает, что это только первые встречи, на которых сторону выяснили позиции друг друга, и до предметных переговоров ни с кем дело пока не дошло. В случае с Aston Martin речь идёт не столько об Элбоне, сколько о гонщиках Формулы 1 в целом. Команда собирает информацию о всех возможных кандидатах на тот случай, если Фернандо Алонсо всё же решит завершить карьеру в конце сезона.

При этом у Алекса Элбона сохраняются хорошие отношения с совладельцем Red Bull Чалермом Йювидьёй. О возвращении в Red Bull Racing или Racing Bulls речи не идёт, но учитывая планы по проведению Гран При Таиланда, Алекс не останется без места в Формуле 1.