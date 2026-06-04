Выяснилось, какую зарплату будет получать Леклер по новому контракту

Команда Ferrari официально подтвердила продление контракта с Шарлем Леклером, однако традиционно не раскрыла ни срок нового соглашения, ни его финансовые условия.

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Тем не менее, по информации ряда источников, новое соглашение может существенно увеличить доход монегаска, что сделает Ferrari первой командой в истории Формулы 1 с зарплатным фондом пилотов свыше 100 миллионов евро.

После перехода Льюиса Хэмилтона в Маранелло его годовая зарплата, по различным оценкам, составляет около 60 миллионов евро. До подписания нового контракта Леклер зарабатывал примерно 34 миллиона евро в год, оставаясь одним из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата, но заметно уступая своему титулованному напарнику.

Считается, что новое соглашение предусматривает серьёзное повышение оклада. По неофициальным оценкам, зарплата Леклера теперь может достигать 50 миллионов евро за сезон. Если эти цифры подтвердятся, суммарные расходы Ferrari на двух пилотов превысят отметку в 110 миллионов евро ежегодно. Это станет абсолютным рекордом для Формулы 1 и первым случаем в истории чемпионата, когда одна команда тратит более 100 миллионов евро только на зарплаты своих гонщиков.

Для сравнения, ближайшим конкурентом по этому показателю остаётся Red Bull Racing. По оценкам инсайдеров, общий фонд зарплат команды составляет около 75 миллионов евро, причём примерно 70 миллионов из этой суммы приходится на контракт Макса Ферстаппена.