Антонелли может повторить достижение Хэмилтона в Монако

Пилот Mercedes Кими Антонелли подходит к Гран При Монако с шансом повторить одно из личных достижений Льюиса Хэмилтона времён его выступлений за Mercedes. В случае пятой победы подряд итальянец сравняться с серией, которую семикратный чемпион мира оформлял дважды – в 2014 и 2020 годах.

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После побед в Китае, Японии, Майами и Канаде 19-летний пилот Mercedes захватил лидерство в чемпионате и опережает напарника Джорджа Расселла на 43 очка. Канадский этап мог сложиться иначе, однако сход Расселла из-за отказа силовой установки сильно укрепил позиции Антонелли в общем зачёте.

Если Антонелли выиграет в Монако, он станет первым итальянцем после Ярно Трулли, которому удастся победить на легендарной городской трассе. Трулли сделал это ещё в 2004 году за рулём Renault.

При этом серия из пяти побед подряд не станет рекордом Mercedes. Лучшее достижение команды по-прежнему принадлежит Нико Росбергу, который выиграл семь гонок подряд в период с Гран При Мексики 2015 года по Гран При России 2016 года. Хэмилтон дважды останавливался на отметке в пять побед подряд: во время своих чемпионских сезонов 2014 и 2020 годов.