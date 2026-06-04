Продолжен суд над экс-гонщиком, обвиненном в изнасиловании медсестры Шумахера

Швейцарский суд возобновил слушания по делу бывшего австралийского пилота GP3 (нынешняя «Формула-3») Джои Моусона, который обвиняется в изнасиловании бывшей медсестры Михаэля Шумахера в доме семикратного чемпиона «Ф-1».

Инцидент произошел в конце 2019 года. Двое свидетелей подтвердили, что женщина столкнулась с небольшим обмороком из-за злоупотребления алкоголем во время вечеринки. Обвиняемый, который находился в доме в качестве гостя Мика Шумахера (сына Михаэля), и физиотерапевт, который к делу не привлекался, сопроводили ее обратно в комнату.

Предполагается, что после этого обвиняемый вернулся в комнату к медсестре и изнасиловал ее, пока она лежала без сознания и в одежде.

По предоставленным обвинением доказательствам, которые названы им «неопровержимыми», бывший пилот якобы подтвердил факт случившегося в завуалированной форме в серии сообщений в соцсетях.

Защита полностью отрицает обвинения в адрес подсудимого. По версии адвоката пилота, медсестра не покидала вечеринку в состоянии алкогольного опьянения, а, наоборот, флиртовала с гонщиком, после чего пригласила его в свой номер, прежде чем вступить в интимную связь. Адвокат потерпевшей выступил с критикой данной версии.

Обвинение потребовало для пилота четырехлетнее тюремное заключение и запрет на въезд в страну на 10 лет. Отмечается, что юридически Моусон обвиняется не в изнасиловании – в данном конкретном случае швейцарская судебная система рассматривает произошедший половой акт как совершенный в отношении лица, неспособного дать согласие или оказать сопротивление.

Вердикт суда ожидается в следующую пятницу. Причем даже в случае вынесения обвинительного приговора обвиняемый сможет вернуться в Австралию, уже после этого ему будет запрещено покидать Швейцарию.