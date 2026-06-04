McLaren оштрафована на рекордную сумму

Бывшая команда McLaren в Формуле E получила крупнейший финансовый штраф в истории чемпионата после нарушения лимита расходов по итогам сезона-2024/25.

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В четверг FIA сообщила, что компания McLaren Electric Racing Limited (MERL), управлявшая заводским проектом McLaren в электрической серии, подписала соглашение о признании нарушения после превышения установленного бюджетного лимита.

Согласно данным федерации, команда превысила разрешённый предел расходов на 4,54%, потратив на €555 628 больше допустимого. При этом действующий в Формуле E лимит расходов на сезон составлял £12,25 млн.

В FIA отметили, что McLaren самостоятельно уведомила Администрацию финансового контроля о перерасходе ещё до завершения официальной проверки. По информации команды, основной причиной превышения бюджета стали расходы, связанные с закрытием проекта после принятого решения покинуть чемпионат по окончании 11-го сезона.

Федерация также подчеркнула, что расследование не выявило никаких отягчающих обстоятельств. В частности, не было обнаружено признаков недобросовестных действий, мошенничества или попыток скрыть информацию от регулятора.

В результате на бывшую команду McLaren Formula E наложен штраф в размере €400 000, который должен быть выплачен FIA в течение 30 дней. Этот штраф стал крупнейшим в истории Формулы E. Предыдущий рекорд принадлежал Nissan, которая в 2024 году была оштрафована на €300 000 за превышение лимита расходов в девятом сезоне менее чем на два процента.