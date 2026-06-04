Боттас отреагировал на слухи об увольнении из Cadillac

После Гран При Канады в прессе появились слухи, согласно которым в Cadillac недовольны выступлениями Валттери Боттаса, поэтому финна могут уволить уже по ходу сезона. Руководитель команды Грэм Лоудон оперативно слухи опроверг, а в Монако пресса поинтересовалась у самого Валттери, что он думает по этому поводу.

Валттери Боттас: Слухи появляются не в первый раз, и они – часть спорта. Жаль, что кто-то придумывает всякую чушь, но в нынешней ситуации это нормально. Я знаю свою ситуацию, команда знает мою ситуацию, и они поддерживают меня на 100%. Поэтому с моей стороны никаких проблем, всё в порядке».

Отвечая на вопрос, какая цель распространения подобных слухов, Боттас был краток: