Aston Martin нацелена на контракт с Албоном

После того как Ferrari официально продлила контракт с Шарлем Леклером, Aston Martin была вынуждена пересмотреть свои планы на рынок пилотов. По информации RacingNews365, команда из Сильверстоуна уже связалась с Алексом Албоном, рассматривая его в качестве одного из кандидатов на сезон-2027.

© autosport.com.ru

Неопределённость вокруг будущего Фернандо Алонсо остаётся одним из ключевых факторов. Контракт двукратного чемпиона мира истекает в конце 2026 года, а слухи о возможном завершении карьеры испанца продолжают набирать обороты. Именно поэтому руководство Aston Martin заранее изучает доступные варианты.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью команды был Леклер. Сообщалось, что стороны даже провели предварительные переговоры через представителей гонщика, однако новый долгосрочный контракт монегаска с Ferrari фактически закрыл эту возможность.

Теперь внимание команды переключилось на Албона. Согласно публикации, представители Aston Martin связались с тайским гонщиком во время уик-энда в Канаде. Его контракт также истекает в конце 2026 года, что делает англо-тайского пилота одним из самых интересных участников будущего трансферного рынка.

При этом Aston Martin придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией. Сообщается, что интерес к Албону проявляют также Alpine и Audi. В Alpine пока не определились с будущим Франко Колапинто, а в Audi продолжают оценивать долгосрочные перспективы опытного Нико Хюлькенберга. Кроме того, нельзя полностью исключать и вариант возвращения Албона в систему Red Bull Racing. По данным ряда источников, его имя фигурирует в списке кандидатов на случай, если Макс Ферстаппен неожиданно решит покинуть чемпионат после сезона-2026.