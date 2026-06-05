Леклера и Норриса оштрафовали

Гонщик Ferrari Шарль Леклер и его коллега из McLaren Ландо Норрис оштрафованы судьями Гран При Монако. Причём оба провинились ещё до начала заездов на городской трассе Монте-Карло в пятницу.

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В четверг монегаск и англичанин на несколько минут опоздали на официальную пресс-конференцию, организуемую Международной автомобильной федерацией (FIA). Это, как ни странно, считается прямым нарушением спортивного регламента.

Рассмотрев обстоятельства и выслушав объяснения обоих, судьи Гран При Монако наказали Леклера и Норриса денежным штрафом — по 5000 евро с каждого. Эту сумму они заплатят, если в течение ближайших 12 месяцев снова допустят такой проступок.