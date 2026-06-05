Босс McLaren обратился к болельщикам "Формулы-1"

Зак Браун усиливает давление на FIA после жалобы Red Bull

Исполнительный директор McLaren Зак Браун усилил свой призыв к FIA ввести более строгие правила, чтобы ограничить альянсы между командами Формулы 1 и сделать их более независимыми. На этот раз он обратился с открытым письмом напрямую к болельщикам.

В прошлом месяце Браун направил письмо президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, в котором раскритиковал практику двойного владения, приведя в пример «родственные» связи Red Bull Racing и Racing Bulls.

В своём первоначальном обращении 54-летний руководитель указал на конкретные инциденты, которые, по его мнению, нанесли ущерб целостности спорта, включая Гран При Сингапура 2024 года. Он привёл в пример ситуацию с Даниэлем Риккардо, который в то время выступал за сестринскую команду Red Bull. Завоевав быстрейший круг в гонке, Риккардо отобрал бонусное очко у Ландо Норриса и тем самым помог Максу Ферстаппену в чемпионате.

В письме были упомянуты и другие подобные случаи, и все они касались взаимодействия Red Bull и Racing Bulls. В преддверии Гран-при Монако было выпущено второе письмо.

В обращении к болельщикам McLaren Браун вновь призвал к большей независимости между командами Ф-1 и выразил уверенность, что этот вопрос будет решён.