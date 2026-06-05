Босс McLaren обратился к болельщикам "Формулы-1"

«Есть один вопрос». Зак Браун обратился к болельщикам Формулы 1
Зак Браун усиливает давление на FIA после жалобы Red Bull
Исполнительный директор McLaren Зак Браун усилил свой призыв к FIA ввести более строгие правила, чтобы ограничить альянсы между командами Формулы 1 и сделать их более независимыми. На этот раз он обратился с открытым письмом напрямую к болельщикам.
В прошлом месяце Браун направил письмо президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, в котором раскритиковал практику двойного владения, приведя в пример «родственные» связи Red Bull Racing и Racing Bulls.
В своём первоначальном обращении 54-летний руководитель указал на конкретные инциденты, которые, по его мнению, нанесли ущерб целостности спорта, включая Гран При Сингапура 2024 года. Он привёл в пример ситуацию с Даниэлем Риккардо, который в то время выступал за сестринскую команду Red Bull. Завоевав быстрейший круг в гонке, Риккардо отобрал бонусное очко у Ландо Норриса и тем самым помог Максу Ферстаппену в чемпионате.
В письме были упомянуты и другие подобные случаи, и все они касались взаимодействия Red Bull и Racing Bulls. В преддверии Гран-при Монако было выпущено второе письмо.
В обращении к болельщикам McLaren Браун вновь призвал к большей независимости между командами Ф-1 и выразил уверенность, что этот вопрос будет решён.
«У нас есть один вопрос, который я хотел бы затронуть. Я уверен, вы о нём читали. Ещё не так давно некоторым командам, чтобы выжить в нашем спорте, приходилось полагаться на альянсы и покупать технологии друг у друга, и на тот момент это служило своей цели. Но сейчас, когда спорт находится в прекрасном состоянии и мы имеем отличную финансовую стабильность среди гоночных команд, настало время перейти к состоянию истинной независимости между ними. За исключением силовых установок — которые производят не все команды — все коллективы должны действовать полностью независимо, чтобы обеспечить абсолютную справедливость. Когда речь заходит о технических, финансовых или касающихся управления спортом вопросах, альянсы могут создать конфликт интересов. И в конечном счёте, я думаю, вы, наши болельщики, хотите быть уверены, что все 22 гонщика сражаются друг с другом с равной самоотдачей и что одни и те же правила применяются ко всем 11 командам. Liberty и FIA проделали выдающуюся работу по развитию нашего спорта. Мы процветаем, поэтому я уверен, что это та область, на которой мы теперь сосредоточимся и приведём в порядок», — говорится в обращении главы McLaren к болельщикам.