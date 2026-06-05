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Аджар разбил машину в практике перед Гран-при Монако

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Пилот «Ред Булл» Изак Аджар попал в аварию в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако.

Пилот Red Bull разбил машину в практике перед гран-при Монако
© Sports.ru

Машина Аджара заскользила в шикане «Бассейн». Француз потерял контроль над болидом, врезался в барьеры и серьезно повредил переднюю часть RB22. Гонщик сообщил, что не пострадал.

Практику прервали красными флагами.

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