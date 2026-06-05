Пилот Red Bull разбил машину в практике перед гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар попал в аварию в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако.
Машина Аджара заскользила в шикане «Бассейн». Француз потерял контроль над болидом, врезался в барьеры и серьезно повредил переднюю часть RB22. Гонщик сообщил, что не пострадал.
Практику прервали красными флагами.
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«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
«Автомобилист» заплатит 132 млн рублей Гроссу за два года по контракту (Михаил Зислис)
Сын Эрдогана: «Системы МОК не демократичны. Россия отстранена, но когда мы спрашиваем, почему не отстраняется Израиль – нет прямого ответа»