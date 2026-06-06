Руководитель команды "Формулы-1" "Феррари" попал в больницу

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр пропустит день квалификации Гран При Монако из-за проблем со здоровьем.

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В официальном заявлении команда сообщила, что француз находится под наблюдением врачей и не сможет присутствовать на трассе в этот день. При этом Скудерия не стала раскрывать какие-либо подробности его состояния.

В заявлении Ferrari сказано: «Фред Вассёр не будет присутствовать на трассе сегодня. После ряда медицинских обследований Фред останется под наблюдением в местном медицинском учреждении. Дальнейшая медицинская информация предоставляться не будет. Мы желаем Фреду скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём его возвращения на трассу в ближайшее время.