Поставщик тормозов для Ferrari отреагировал на критику Леклера

«Brembo крайне удивлена заявлениями Шарля»: Поставщик тормозов Ferrari ответил на критику Леклера
Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер сошёл на домашнем для себя Гран При Монако после аварии перед рестартом заезда. Монегаск заявил, что к вылету в отбойник привели проблемы с тормозами на его болиде SF-26, но эти слова вызвали удивление со стороны компании Brembo, поставляющей тормозные механизмы как итальянской команде, так и другим участникам чемпионата мира.
«Группа Brembo крайне удивлена заявлениями Шарля Леклера после Гран При Монако. Партнерство между Brembo и Scuderia Ferrari длится уже более 50 лет и распространяется также на другие бренды группы, такие как сцепления AP Racing и амортизаторы Ohlins, что подтверждает прочность и масштабность сотрудничества. В настоящее время компания не знает причин проблем, с которыми столкнулся Шарль Леклер, и поэтому считает преждевременным делать окончательные технические оценки до анализа имеющихся данных. В подобных случаях необходимо совместно с инженерами команды изучить телеметрические данные, чтобы точно определить причину инцидента. Сегодня Brembo является эталоном для Формулы 1 и используется во всех болидах с открытыми колёсами, предлагая собственные тормозные системы. На протяжении многих лет команды чемпионата мира продолжают выбирать решения Brembo, признавая их надёжность, инновационность и высочайший уровень производительности», — приводит FormulaPassion официальное заявление Brembo.
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