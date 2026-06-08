Поставщик тормозов для Ferrari отреагировал на критику Леклера

Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер сошёл на домашнем для себя Гран При Монако после аварии перед рестартом заезда. Монегаск заявил, что к вылету в отбойник привели проблемы с тормозами на его болиде SF-26, но эти слова вызвали удивление со стороны компании Brembo, поставляющей тормозные механизмы как итальянской команде, так и другим участникам чемпионата мира.

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