Хэмилтон повторил рекорд Айртона Сенны

Хэмилтон повторил рекорд Сенны по подиумам в Монако
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при Монако.
Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» восьмым в Монте-Карло – британец повторил рекорд Айртона Сенны для этой трассы. Бразилец остается лучшим по количеству побед: Сенна выигрывал гонку шесть раз, Хэмилтон – трижды.
Всего на счету Льюиса 205 подиумов за карьеру – это рекорд «Ф-1».
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Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)