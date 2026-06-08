Хэмилтон повторил рекорд Айртона Сенны

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при Монако.

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Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» восьмым в Монте-Карло – британец повторил рекорд Айртона Сенны для этой трассы. Бразилец остается лучшим по количеству побед: Сенна выигрывал гонку шесть раз, Хэмилтон – трижды.

Всего на счету Льюиса 205 подиумов за карьеру – это рекорд «Ф-1».