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Перес предупреждал о плохом асфальте в Монако за несколько кругов до аварии Стролла. Серхио поделился записью в соцсетях

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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес сделал репост видео в соцсетях, на котором показана его реакция на условия в последнем повороте в Монако.

Перес предупреждал о плохом асфальте в Монако перед аварией Стролла
© Sports.ru

На записи запечатлено недовольство мексиканца плохим асфальтом во время 25-го круга, а также его первые впечатления от аварии Ланса Стролла на 60-м круге.

Перес на 25-м круге: «Им нужно почистить асфальт в последнем повороте».

Перес на 60-м круге (после аварии Стролла): «Это не его вина, я вам всю гонку говорю о том, что здесь нужно почистить асфальт. Это должно было произойти».

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